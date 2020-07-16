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Дождливо и достаточно тепло. Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг

Температура ночью опустится до 12 градусов тепла.

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В российской столице в четверг ожидается облачная погода, небольшой дождь, местами умеренный. Температура днём в Москве поднимется до 19 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 12 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью до 11 м/с.

Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье воздух днём прогреется также до 19 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся всего до 10 градусов выше нуля.

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