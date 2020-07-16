Учителя рассказали, в чём заключается секрет хорошего педагога

Четверть школьных учителей в России уверены, что хорошего педагога от плохого прежде всего отличает профессионализм — компетентность и знание своего предмета. Об этом сообщает RT.

— На втором месте среди качеств хорошего учителя — любовь и уважение к детям и своей профессии (так считают 17% участников опроса), — говорится в сообщении.

При этом педагогический талант относит к главным признакам хорошего учителя каждый десятый участник опроса, 9% считают важными гибкость и мобильность. А вот необходимость в доброжелательности и чувстве юмора видит лишь 8% респондентов.

При этом 20% опрошенных уверены, что безответственность и безразличие к своему предмету — это одни из главных характеристик плохого педагога. Ещё 16% считают плохим учителем ленивого человека, который не хочет развиваться. 14% уверены, что некомпетентность и незнание предмета явно не делают педагога лучше, а 12% отметили как качества плохого учителя формализм и нелюбовь к детям.