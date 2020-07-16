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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1145 пациентов

Выздоровевшие могут стать донорами и сдать плазму.

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Фото © Александр Щербак / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 168 955 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1145 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Для подтверждения отсутствия CoVID-19 в организме пациента после курса лечения медики проводят специальные исследования. Все выздоровевшие, которые после выписки должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации врачей.

Напомним, в России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет порядка 26%.

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