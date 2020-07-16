На Сахалине директор фирмы украл почти 50 млн рублей при строительстве детсада

На Сахалине строительная компания по подложным документам получила оплату за исполнение госконтракта по строительству детского сада и присвоила себе более 48 миллионов рублей. Об этом сообщает портал Sakhalin.info со ссылкой на данные регионального МВД.

По данным следствия, главный инженер компании, в которой его сын являлся единственным учредителем и директором, предоставил документацию о выполнении работ на общую сумму свыше 70 миллионов рублей. При этом фактически большая их часть сделана не была.

— Впоследствии денежные средства, поступившие на счёт организации, были переведены на счета аффилированных организаций под видом фиктивных сделок, — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, виновным грозит до десяти лет лишения свободы.