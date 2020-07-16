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На Сахалине директор фирмы украл почти 50 млн рублей при строительстве детсада

При этом фактически большая часть работ не была выполнена.

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Фото © Сергей Стариков / ТАСС

На Сахалине строительная компания по подложным документам получила оплату за исполнение госконтракта по строительству детского сада и присвоила себе более 48 миллионов рублей. Об этом сообщает портал Sakhalin.info со ссылкой на данные регионального МВД.

По данным следствия, главный инженер компании, в которой его сын являлся единственным учредителем и директором, предоставил документацию о выполнении работ на общую сумму свыше 70 миллионов рублей. При этом фактически большая их часть сделана не была.

Впоследствии денежные средства, поступившие на счёт организации, были переведены на счета аффилированных организаций под видом фиктивных сделок, — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф сообщал, что министра по делам молодёжи Якутии оштрафовали за нарушение условий госконтракта.

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