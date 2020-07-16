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Армения сообщила о новых обстрелах со стороны Азербайджана

В Баку заявили, что обстрел начала армянская сторона.

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Видео © Facebook / Shushan Stepanyan

В ночь на 16 июля на армяно-азербайджанской границе начались новые столкновения с применением пехоты и артиллерии. Данную информацию подтвердили представители министерств обороны обеих стран.

Как заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушана Степанян, примерно в 03:40 (02:40 мск) находящиеся на передовой военнослужащие заметили продвижение противника и заняли круговую оборону. По её словам, после ожесточённого боя противник с потерями отступил и в 04:20 начал артиллерийский обстрел.

В свою очередь глава пресс-службы Минобороны Азербайджана рассказал, что утром ВС Армении попытались атаковать позиции азербайджанской армии в приграничном Товузском районе, а также обстреляли несколько сёл с помощь миномётов и крупнокалиберного оружия. По его словам, сейчас там идут ожесточённые бои.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях и опубликовали видеозапись обстрелов. Ранее Лайф сообщал, что Армения и Азербайджан подтвердили готовность к переговорам по Карабаху.

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