Армения сообщила о новых обстрелах со стороны Азербайджана

Видео © Facebook / Shushan Stepanyan

В ночь на 16 июля на армяно-азербайджанской границе начались новые столкновения с применением пехоты и артиллерии. Данную информацию подтвердили представители министерств обороны обеих стран.

Как заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушана Степанян, примерно в 03:40 (02:40 мск) находящиеся на передовой военнослужащие заметили продвижение противника и заняли круговую оборону. По её словам, после ожесточённого боя противник с потерями отступил и в 04:20 начал артиллерийский обстрел.

В свою очередь глава пресс-службы Минобороны Азербайджана рассказал, что утром ВС Армении попытались атаковать позиции азербайджанской армии в приграничном Товузском районе, а также обстреляли несколько сёл с помощь миномётов и крупнокалиберного оружия. По его словам, сейчас там идут ожесточённые бои.