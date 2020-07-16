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В "Твиттере" объяснили, как хакерам удалось взломать аккаунты Маска, Гейтса и других пользователей.

Отмечается, что расследование по этому поводу всё ещё продолжается.

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Фото © Pixabay

Администрация соцсети "Твиттер" опубликовала заявление, в котором объяснила причины, по которым хакерам удалось получить доступ к десяткам популярных аккаунтов с миллионной аудиторией, в том числе Илона Маска, Билла Гейтса, а также Apple и ещё нескольких организаций.

Мы обнаружили то, что мы считаем скоординированной атакой с применением социальной инженерии на некоторых наших сотрудников, имеющих доступ к внутренним системам и инструментам,говорится в сообщении.

По данным компании, все взломанные учётные записи были оперативно заблокированы, а вместе с ними ограничен функционал множества других аккаунтов. Из-за этого некоторые пользователи временно не могли отправлять сообщения или менять пароли.

Отмечается, что к настоящему моменту большая часть функционала соцсети должна восстановить работоспособность, однако точных данных о том, что ещё могли натворить злоумышленники, пока нет. В компании заверили, что это будет установлено в ходе расследования.

Ранее Лайф сообщал, что хакеры взломали десятки твиттер-аккаунтов, в которых разместили однотипные объявления с "выгодным предложением", которое было связано с криптовалютами. Среди "жертв" оказались в основном учётные записи профильных бирж и причастные к ним люди, но были также известные политики, миллиардеры и корпорации.

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