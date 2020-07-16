Умер оператор фильмов "Бриллиантовая рука" и "Емельян Пугачёв" Игорь Черных

Кинооператор Игорь Черных, известный по работе над фильмами "Битва за Москву", "Бриллиантовая рука" и "Емельян Пугачёв", умер на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

— Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом, — отметили в организации.

Как уточняется, Черных снимал на земле и в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших подводные съёмки. Соболезнования родным умершего выразила Гильдия кинооператоров.