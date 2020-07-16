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Умер оператор фильмов "Бриллиантовая рука" и "Емельян Пугачёв" Игорь Черных

Заслуженный деятель искусств РСФСР снял более 20 картин.

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Режиссёр Алексей Салтыков и оператор Игорь Черных на съёмках фильма "Емельян Пугачёв" в 1977 году. Фото © Е. Корженков / Фотохроника ТАСС

Кинооператор Игорь Черных, известный по работе над фильмами "Битва за Москву", "Бриллиантовая рука" и "Емельян Пугачёв", умер на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом, — отметили в организации.

Как уточняется, Черных снимал на земле и в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших подводные съёмки. Соболезнования родным умершего выразила Гильдия кинооператоров.

Ранее сообщалось, что американский специалист по электронике Грант Имахара умер в возрасте 49 лет. Причиной смерти экс-ведущего шоу "Разрушители легенд" и "Проект Белый кролик" стала аневризма сосудов головного мозга.

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