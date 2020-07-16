Федун предложил создать хештег, призывающий судить "Спартак" как "Зенит"

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун обратился к арбитрам, предложив судить красно-белых так же, как "Зенит".
— Предлагаю организовать хештег: судите "Спартак" как "Зенит". И мы будем чемпионами, — приводит слова миллиардера РИА "Новости".
Федун отметил, что проинструктировал футболистов и попросил их так отвечать судьям на "судейские дела".
Накануне "Спартак" сошёлся с командой "Ахмат" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Московский клуб прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, победив со счётом 3:0.
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