СМИ: Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники УФСБ России по Томской области задержали заместителя мэра Томска, заподозренного в получении взятки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах, речь идёт о Евгении Сурикове, который курирует безопасность и общие вопросы.
— Суриков задержан по статье УК РФ "Получение взятки", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сумма взятки — не менее 300 тысяч рублей.
Ранее Лайф сообщал, что замминистра строительства Иркутской области Ирину Худякову обвинили в получении взятки в размере двух миллионов рублей. По версии следствия, осенью 2016 года чиновнице поступили деньги от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
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