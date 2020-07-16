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СМИ: Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

По версии следствия, её сумма составила не менее 300 тысяч рублей.

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Фото © Pixabay

Сотрудники УФСБ России по Томской области задержали заместителя мэра Томска, заподозренного в получении взятки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах, речь идёт о Евгении Сурикове, который курирует безопасность и общие вопросы.

Суриков задержан по статье УК РФ "Получение взятки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма взятки — не менее 300 тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал, что замминистра строительства Иркутской области Ирину Худякову обвинили в получении взятки в размере двух миллионов рублей. По версии следствия, осенью 2016 года чиновнице поступили деньги от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.

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