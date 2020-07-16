СМИ: Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники УФСБ России по Томской области задержали заместителя мэра Томска, заподозренного в получении взятки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах, речь идёт о Евгении Сурикове, который курирует безопасность и общие вопросы.

— Суриков задержан по статье УК РФ "Получение взятки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма взятки — не менее 300 тысяч рублей.