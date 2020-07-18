"Бро, я работаю в Twitter, серьёзно". СМИ сообщили подробности хакерской атаки на соцсеть

За массовой атакой на аккаунты знаменитостей в "Твиттере" стоят хакеры из США и Великобритании, руководил ими некий человек с ником Kirk, утверждавший, что сам является сотрудником компании и имеет доступ к учётным записям пользователей. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание получило скриншоты переписок в мессенджере Discord и связалось с четырьмя участниками взлома, среди которых пользователи с никами lol и ever so anxious. Это удалось сделать благодаря специалисту в области безопасности из Калифорнии Хасибу Авану.

Отмечается, что именно Kirk выводил из онлайн-кошелька биткоины, куда их переводили обманутые пользователи.

— Бро, я работаю в Twitter, никому не показывай это сообщение, серьёзно, — написал Kirk одному из своих соучастников.

По данным NYT, ник киберпреступника неизвестен в хакерских кругах. В Discord он зарегистрировался 7 июля. Kirk познакомился с lol и ever so anxious и предложил им продавать аккаунты в "Твиттере". Взломщик мог контролировать учётные записи и изменять основные параметры безопасности для любого пользователя. За каждую транзакцию его подельникам полагалась доля.

Около 22:30 мск 15 июля Kirk перешёл к взлому аккаунтов известных людей. Lol и ever so anxious утверждают, что к этому причастен только он.

Тем временем агентство Bloomberg сообщает, что Федеральная торговая комиссия (ФТК) США проведёт проверку в отношении компании Twitter и по результатам может оштрафовать её. Эксперты выяснят, соблюдались ли меры по защите безопасности пользователей.

После массовой атаки 2010 года было принято соответствующее соглашение по сохранению личных данных. Если оно оказалось нарушено, владельцев ожидает финансовое взыскание.

Напомним, хакеры взломали десятки твиттер-аккаунтов известных людей, включая бывшего вице-президента США, главного соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена, экс-президента Барака Обаму, миллиардеров Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, а также компаний Apple, Uber, криптовалютных бирж. В них они разместили однотипные объявления с "выгодным предложением".