"Твиттер" массово заблокировал аккаунты из-за "излишней осторожности"

После массированной хакерской атаки на соцсеть "Твиттер" её руководством было принято решение о блокировке всех аккаунтов, на которых за последний месяц были предприняты попытки изменить пароль. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Из-за излишней осторожности и как часть нашего вчерашнего ответа на инцидент, чтобы защитить безопасность людей, мы предприняли шаги, чтобы заблокировать все учётные записи, которые пытались изменить пароль в течение последних 30 дней, — говорится в сообщении.

Отмечается, что не ко всем заблокированным аккаунтам могли получить доступ злоумышленники, однако на проверку потребуется дополнительное время, чтобы убедиться, что все учётные записи были возвращены в руки их законных владельцев. В то же время в компании уточнили, что у них нет доказательств того, что хакеры могли завладеть паролями.

Напомним, накануне хакеры взломали десятки твиттер-аккаунтов известных людей, включая бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, миллиардеров Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга и Джеффа Безоса, а также рэпера Канье Уэста, компаний Apple, Uber, криптовалютных бирж и ещё десятки других. В них они разместили однотипные объявления с "выгодным предложением".