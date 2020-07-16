Глава МОК заявил, что бойкот Олимпиады-80 в Москве был ошибкой

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решение ряда мировых государств не участвовать в Олимпийских играх 1980 года в Москве было ошибкой.

— Бойкот Игр в Москве вообще ничего не дал, по крайней мере, в ФРГ это признали. Через пару месяцев после Игр мне говорили: "Мы совершили ошибку, это было неправильно". Даже тогдашний канцлер, который давил на нас в пользу бойкота, в 2008 году признал, что это было ошибкой, — приводит его слова пресс-служба МОК.

Кроме того, по мнению Баха, любой, кто думает о бойкоте, должен извлечь урок из истории.

— Спортивный бойкот ничему не служит, это только вредит спортсменам, населению страны, потому что они теряют возможность делиться радостью и гордиться успехами своей олимпийской команды. Бойкот противоречит олимпийскому духу, это противоречит всем ценностям, которые мы имеем и отстаиваем в спорте, — подчеркнул президент МОК.

Стоит отметить, что 19 июля 2020 года исполнится ровно 40 лет с начала Олимпийских игр в Москве.

Томас Бах являлся олимпийским чемпионом 1976 года и должен был в составе сборной ФРГ отправиться на Игры в Москву, однако власти страны заявили о бойкоте международных соревнований. По словам нынешнего главы МОК, большинство спортсменов были за участие в Олимпиаде, однако люди их за это называли коммунистами.