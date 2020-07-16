Губернатор Подмосковья сообщил о сбросе воды в Можайском водохранилище из-за его переполнения

В Московской области планируется начать сброс воды в Можайском водохранилище из-за возможного переполнения водоёма после выпадения большого количества осадков в регионе. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

— Вы видите, что дожди в Подмосковье идут уже третьи сутки. Ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы. Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище, — рассказал глава области.

Воробьёв также попросил жителей Можайского городского округа, которые живут недалеко от рек и водоёмов, быть готовыми к различным вариантам развития ситуации, держать при себе документы и необходимые вещи. Однако губернатор Подмосковья добавил, что очень надеется, что до эвакуации граждан не дойдёт.

Глава области подчеркнул, что власти будут продолжать информировать граждан о ситуации.