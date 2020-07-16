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Губернатор Подмосковья сообщил о сбросе воды в Можайском водохранилище из-за его переполнения

Он также попросил граждан, живущих недалеко от рек и водоёмов, держать при себе документы и необходимые вещи.

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Фото © Администрация Можайского городского округа

В Московской области планируется начать сброс воды в Можайском водохранилище из-за возможного переполнения водоёма после выпадения большого количества осадков в регионе. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Вы видите, что дожди в Подмосковье идут уже третьи сутки. Ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы. Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище, — рассказал глава области.

Воробьёв также попросил жителей Можайского городского округа, которые живут недалеко от рек и водоёмов, быть готовыми к различным вариантам развития ситуации, держать при себе документы и необходимые вещи. Однако губернатор Подмосковья добавил, что очень надеется, что до эвакуации граждан не дойдёт.

Глава области подчеркнул, что власти будут продолжать информировать граждан о ситуации.

Отмечается, что в Подмосковье из-за непогоды подтоплено около 240 участков. В ликвидации последствий задействованы более 100 единиц техники, а также свыше 680 человек.

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