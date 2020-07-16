Срочно в Европу! Алексей Миранчук хладнокровно дважды пробил пенальти Акинфееву и принёс "Локо" победу

Московский "Локомотив" дома одержал победу в дерби благодаря двум пенальти. Первый 11-метровый удар Алексей Миранчук пробил на 33-й минуте, открыв счёт.
Во втором тайме Никола Влашич сравнял счёт, добавив интригу в матч.
Но уже в добавленное арбитром время Кирилл Набабкин сыграл рукой — VAR подтвердил это и судья показал на точку! Алексей Миранчук вновь встал и пробил точно в левый угол. Акинфеев второй раз за игру не справляется с форвардом.
Как итог 2:1 в Черкизове. Железнодорожники остаются на втором месте, но уже с 54 очками, а ЦСКА — четвёртый (47).
РПЛ. 29-й тур
"Локомотив" — ЦСКА — 2:1
Голы: Ал. Миранчук 33' (1:0), Влашич 71'(1:1), Ал. Миранчук 90+1' (2:1)