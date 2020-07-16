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Срочно в Европу! Алексей Миранчук хладнокровно дважды пробил пенальти Акинфееву и принёс "Локо" победу

"Локомотив" обыграл ЦСКА со счётом 2:1 в матче предпоследнего тура нынешнего сезона.

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Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" дома одержал победу в дерби благодаря двум пенальти. Первый 11-метровый удар Алексей Миранчук пробил на 33-й минуте, открыв счёт.

Во втором тайме Никола Влашич сравнял счёт, добавив интригу в матч.

Но уже в добавленное арбитром время Кирилл Набабкин сыграл рукой — VAR подтвердил это и судья показал на точку! Алексей Миранчук вновь встал и пробил точно в левый угол. Акинфеев второй раз за игру не справляется с форвардом.

Как итог 2:1 в Черкизове. Железнодорожники остаются на втором месте, но уже с 54 очками, а ЦСКА — четвёртый (47).

РПЛ. 29-й тур

"Локомотив" — ЦСКА — 2:1

Голы: Ал. Миранчук 33' (1:0), Влашич 71'(1:1), Ал. Миранчук 90+1' (2:1)

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