Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Динамо" вновь победило благодаря пенальти

Подопечные Кирилла Новикова одержали на выезде важную для себя победу.

94

Фото © ФК "Динамо"

Московское "Динамо" продолжает бороться за Лигу Европы. На этот раз бело-голубые в Уфе обыграли местную команду благодаря пенальти, который реализовал Жоазиньо. 11-метровый был назначен из-за игры Александра Сухова рукой в штрафной.

Благодаря этой победе команда Кирилла Новикова поднялась на шестое место в турнирной таблице с 38 очками. У подопечных Вадима Евсеева восьмое место и 37 очков.

В параллельном матче "Рубин" и "Ростов" сыграли вничью, не забив ни одного гола (0:0).

РПЛ. 29-й тур

"Уфа" — "Динамо" — 0:1

Голы: Жоаозиньо 79' (0:1, пенальти)

Выбор редакции

Loading...