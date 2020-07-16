"Динамо" вновь победило благодаря пенальти

Московское "Динамо" продолжает бороться за Лигу Европы. На этот раз бело-голубые в Уфе обыграли местную команду благодаря пенальти, который реализовал Жоазиньо. 11-метровый был назначен из-за игры Александра Сухова рукой в штрафной.

Благодаря этой победе команда Кирилла Новикова поднялась на шестое место в турнирной таблице с 38 очками. У подопечных Вадима Евсеева восьмое место и 37 очков.

В параллельном матче "Рубин" и "Ростов" сыграли вничью, не забив ни одного гола (0:0).