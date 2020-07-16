"Динамо" вновь победило благодаря пенальти

Московское "Динамо" продолжает бороться за Лигу Европы. На этот раз бело-голубые в Уфе обыграли местную команду благодаря пенальти, который реализовал Жоазиньо. 11-метровый был назначен из-за игры Александра Сухова рукой в штрафной.
⚽ Жоаозиньо уверенно реализует 11-метровый удар.#МАТЧПРЕМЬЕР #УфаДинамо pic.twitter.com/TvEri8zao9— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 16, 2020
Благодаря этой победе команда Кирилла Новикова поднялась на шестое место в турнирной таблице с 38 очками. У подопечных Вадима Евсеева восьмое место и 37 очков.
В параллельном матче "Рубин" и "Ростов" сыграли вничью, не забив ни одного гола (0:0).
РПЛ. 29-й тур
"Уфа" — "Динамо" — 0:1
Голы: Жоаозиньо 79' (0:1, пенальти)