В Подольске вандалы обезглавили алюминиевую копию Дзюбы — видео

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В подмосковном Подольске четверо молодых людей обезглавили алюминиевую копию футболиста Артёма Дзюбы, перед этим справив на неё нужду. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.
— Написал заявление в полицию, — прокомментировал случившееся председатель совета дома, по инициативе которого два года назад была установлена фигура спортсмена.
В беседе с "Российской газетой" Виктор Макаров отметил, что фигуру, ставшую достопримечательностью, обязательно восстановят. Проверку по факту поступившей от жителей жалобы проводят сотрудники областного ГУ МВД.
Ранее Лайф писал, что фанаты шведского клуба "Мальмё" в очередной раз повредили статую бывшего футболиста команды и сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Хулиганам удалось отпилить у бронзовой фигуры нос.