В Подольске вандалы обезглавили алюминиевую копию Дзюбы — видео

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В подмосковном Подольске четверо молодых людей обезглавили алюминиевую копию футболиста Артёма Дзюбы, перед этим справив на неё нужду. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

— Написал заявление в полицию, — прокомментировал случившееся председатель совета дома, по инициативе которого два года назад была установлена фигура спортсмена.

В беседе с "Российской газетой" Виктор Макаров отметил, что фигуру, ставшую достопримечательностью, обязательно восстановят. Проверку по факту поступившей от жителей жалобы проводят сотрудники областного ГУ МВД.