Без трусов, зато в маске. На Урале мужчина сходил в алкомаркет голышом — видео

Видео © VK / Подслушано в Озёрске

Житель Озёрска Челябинской области сходил в алкомаркет голышом, надев лишь солнечные очки и маску. Видео с места событий опубликовали в группе "Подслушано в Озёрске".

На кадрах видно, как россиянин невозмутимо выходит из магазина "Красное и белое", держа в руке чёрный пакет. При этом он даже не пытается прикрыться и спокойно идёт к машине. В комментариях к видео завязалась дискуссия: люди наперебой пытаются предположить, что вынудило гражданина прийти в магазин без одежды. Нашлись даже те, кто встал на его защиту, решив, что соотечественник наверняка проиграл спор и "доказал, что он мужчина", сдержав слово. Возмущённых выходкой земляка тоже хватило.

— Ему ещё и продали? Главное — в маске, — написала Юлия Лёшина.

Он доказал, что он мужчина. Он сказал, проиграл и сделал. А есть мужчины, которые обещают, говорят, но не делают. Побольше бы таких мужчин, которые умеют отвечать за свои слова Анна Криницына

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области "Комсомольской правде" сообщили, что уже ищут героя видео. А в "Красном и белом" отметили, что никаких жалоб на гражданина без штанов не поступало.

— Да, мы видели это видео, но комментировать это… Давайте лучше мы с вами напишем какой-нибудь интересный материал про алкогольную продукцию... а комментировать голого мужчину… Масочный режим он не нарушал, — сказали журналистам представители торговой сети.