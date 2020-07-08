Ведущая случайно показала голую грудь известной модели, забыв заблокировать свой смартфон

Телеведущая американского канала Fox News Жанин Пирро поделилась в "Твиттере", где у неё более 2 млн подписчиков, фото, на котором позирует в белом платье и маске. В подписи к снимку она сделала акцент на том, что надела средство защиты. Однако внимание пользователей привлекло нечто совсем другое. На экране лежащего рядом смартфона ведущей красовалась голая девушка — известная модель Крисси Тайген.
Фото © Twitter / JudgeJeanine
Крисси тоже удивилась этому факту. Она репостнула запись ведущей, попросив объяснить, в чём дело. А потом посмеялась над ситуацией, увеличив фрагмент фото с телефоном и выложив тот самый кадр, который "рассматривала" Жанин. На нём модель позировала топлес у зеркала, показывая, что получила странный загар.
Фото © Twitter / chrissyteigen
Жанин, почему моя грудь у тебя на экране. Лол
Крисси Тайген
Фото © Instagram / chrissyteigen
Репост Крисси набрал более 262 тыс. лайков. И в итоге исходная запись стала вирусной. Однако Жанин не спешит раскрывать тайну появления голой фотографии, поэтому пользователи предложили свою версию.
Жанин — твоя фанатка, но никто не должен об этом знать
Kim
WOW-funny
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