"Русская Кардашьян" снялась в таких ракурсах, что никто даже не обратил внимания на её новое бикини

25-летняя российская модель Анастасия Квитко не просто так получила свой титул русской Кардашьян. Поэтому девушка каждый раз напоминает об этом поклонникам в "Инстаграме", выбирая самые откровенные наряды и позы. На новых снимках модель предстала в чёрном бикини, которое при большом желании не могло бы ничего скрыть. И чтобы подтвердить это, девушка показала его со всех сторон, покрутившись в бассейне перед камерой.

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Настя собрала волосы в высокий хвост и надела солнцезащитные очки, чтобы добавить образу стиля и атмосферы пляжного отдыха. В подписи к фото модель сообщила, что рекламирует интересный комплект от Fashion Nova, но по комментариям поклонников стало ясно, что купальник их интересует меньше всего. И всего за несколько часов снимки девушки набрали 210 тыс. лайков.

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Какая потрясающая женщина! Timboyce9567

Ох, выглядишь великолепно! Впрочем, как и всегда... Cristianledesma1995

Именно поэтому ты мой кумир!😍 Coconutkitty143

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko