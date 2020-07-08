25 лет удалёнки: как будет выглядеть человек, если полжизни ему придётся работать из дома

Исследователи часто любят говорить о том, какой вредной может быть работа в офисе. Британская рекрутинговая фирма DirectlyApply поставила перед собой вопрос: а если работать из дома? Окажется ли такой вариант менее вредным? Для этого представители фирмы обратились к специалистам в сферах фитнеса, медицины, а также клинической психологии. То, к какому выводу пришла команда, не может не пугать. Внешний вид удалёнщицы Сьюзан может вызвать ночные кошмары.

За основу взяли среднестатистическую британку, после чего откорректировали её тело так, словно девушка проработала на удалёнке 25 лет. Последствий у такой работы немало. Из-за сидячего образа жизни у Сьюзан ужасная осанка. Мало того, из-за постоянной работы за компьютером у бедняжки развился компьютерный зрительный синдром, а впоследствии зрение девушки сильно ухудшилось.

К тому же девушка редко выходит на улицу — ей это просто не надо. Отсюда и последствия: из-за недостатка витамина D волосы Сьюзан выпадают гораздо быстрее, чем растут. Так и лысой остаться можно. И это далеко не всё. Из-за ненормированного графика бедняжка работает и днём и ночью. Как результат — постоянные мешки под глазами.

Из-за использования гаджетов у Сьюзан всё время ноет шея, она уже и забыла, когда у неё ничего не болело. А из-за излучения мониторов кожа лица девушки стареет намного быстрее, чем у коллег, которые работают в офисе.