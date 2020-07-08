25 лет удалёнки: как будет выглядеть человек, если полжизни ему придётся работать из дома

Исследователи часто любят говорить о том, какой вредной может быть работа в офисе. Британская рекрутинговая фирма DirectlyApply поставила перед собой вопрос: а если работать из дома? Окажется ли такой вариант менее вредным? Для этого представители фирмы обратились к специалистам в сферах фитнеса, медицины, а также клинической психологии. То, к какому выводу пришла команда, не может не пугать. Внешний вид удалёнщицы Сьюзан может вызвать ночные кошмары.
Фото © DirectlyApply
За основу взяли среднестатистическую британку, после чего откорректировали её тело так, словно девушка проработала на удалёнке 25 лет. Последствий у такой работы немало. Из-за сидячего образа жизни у Сьюзан ужасная осанка. Мало того, из-за постоянной работы за компьютером у бедняжки развился компьютерный зрительный синдром, а впоследствии зрение девушки сильно ухудшилось.
Фото © DirectlyApply
К тому же девушка редко выходит на улицу — ей это просто не надо. Отсюда и последствия: из-за недостатка витамина D волосы Сьюзан выпадают гораздо быстрее, чем растут. Так и лысой остаться можно. И это далеко не всё. Из-за ненормированного графика бедняжка работает и днём и ночью. Как результат — постоянные мешки под глазами.
Из-за использования гаджетов у Сьюзан всё время ноет шея, она уже и забыла, когда у неё ничего не болело. А из-за излучения мониторов кожа лица девушки стареет намного быстрее, чем у коллег, которые работают в офисе.
Фото © DirectlyApply
Ну и, конечно, удалёнка не могла не ударить по весу. Из-за вредной пищи, которую так удобно доставляют прямо к двери, модель сильно поправилась. Мало того, психика подопытной тоже страдает — из-за затворничества уровень кортизола держится на высоком уровне. Поэтому она находится в постоянном стрессе, что лишь ухудшает негативное влияние работы из дома, пишет Ladbible.
WOW-news
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