Британские спецслужбы обвинили "русских хакеров" в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

Неизвестные хакеры пытались похитить в США, Канаде и Великобритании данные о разработке вакцины от коронавируса COVID-19. Так утверждает Центр кибербезопасности Соединенного Королевства. По данным британских разведчиков, группировка использовала вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail для атаки по всему миру. Вместе с тем, они уверены, что злоумышленники связаны с Россией, хотя доказательств этому в сообщении не приводится.

- Национальный центр кибербезопасости Великобритании и Управление по обеспечению безопасности коммуникаций Канады расценивают APT29 (также известную как Dukes и Cozy Bear) как занимающуюся кибершпионажем группу, почти наверняка являющуюся частью российских разведструктур. Агентство по национальной безопасности США согласно с такой оценкой, - говорится в заявлении Центра.