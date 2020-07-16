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Британские спецслужбы обвинили "русских хакеров" в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

Речь идёт о кибер-группировке APT29, которая, как считают в Лондоне, "почти наверняка" является частью российских разведструктур.

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Неизвестные хакеры пытались похитить в США, Канаде и Великобритании данные о разработке вакцины от коронавируса COVID-19. Так утверждает Центр кибербезопасности Соединенного Королевства. По данным британских разведчиков, группировка использовала вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail для атаки по всему миру. Вместе с тем, они уверены, что злоумышленники связаны с Россией, хотя доказательств этому в сообщении не приводится.

- Национальный центр кибербезопасости Великобритании и Управление по обеспечению безопасности коммуникаций Канады расценивают APT29 (также известную как Dukes и Cozy Bear) как занимающуюся кибершпионажем группу, почти наверняка являющуюся частью российских разведструктур. Агентство по национальной безопасности США согласно с такой оценкой, - говорится в заявлении Центра.

Ранее Лайф сообщал, что хакеры взломали десятки твиттер-аккаунтов, в которых разместили однотипные объявления с "выгодным предложением", которое было связано с криптовалютами. Среди "жертв" оказались в основном учётные записи профильных бирж и причастные к ним люди, но были также известные политики, миллиардеры и корпорации.

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