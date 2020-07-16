В Подмосковье прошёл смерч — видео

В Московской области жители городского округа Лотошино стали свидетелями огромного воздушного вихря. Смерч развивался и перемещался одновременно с дождём и грозой. Очевидцы нетипичного природного явления успели снять его на видео. Как сообщает портал "Метеовести", произошло это накануне недалеко от деревни Доры.
На кадрах видно, что столб закрученного воздуха бушует в отдалении от домов. О пострадавших в результате стихии или разрушениях из-за смерча не сообщается.
Ранее "торнадо" появился в Орехово-Зуеве, удивив местных жителей. Синоптики объяснили, что воронка из облаков — попытка формирования смерча.