В Подмосковье прошёл смерч — видео

В Московской области жители городского округа Лотошино стали свидетелями огромного воздушного вихря. Смерч развивался и перемещался одновременно с дождём и грозой. Очевидцы нетипичного природного явления успели снять его на видео. Как сообщает портал "Метеовести", произошло это накануне недалеко от деревни Доры.

На кадрах видно, что столб закрученного воздуха бушует в отдалении от домов. О пострадавших в результате стихии или разрушениях из-за смерча не сообщается.