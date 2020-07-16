Лайф публикует кадры дома, где замгендиректора Почты России проведёт под арестом два месяца

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Лайф публикует видео с коттеджем замгендиректора Почты России Сергея Емельченкова, в котором он проведёт ближайшие два месяца.
Защита настояла на том, чтобы топ-менеджер, находясь под арестом, оставался именно здесь, а не по месту прописки. Из здания суда в загородный дом Емельченкова доставила супруга.
Напомним, Емельченкова задержали утром 14 июля, в его доме провели обыск. Против сотрудника Почты России возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Почта России сообщала, что взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств дела. Позже подозреваемого суд отправил под домашний арест.