В Петербурге у причала Дворцовой набережной нашли тело мужчины

В Санкт-Петербурге в Неве, у причала на Дворцовой набережной, нашли тело мужчины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
— У четвёртого причала на Дворцовой набережной, 18 в Неве был обнаружен труп мужчины, — говорится в сообщении.
Обстоятельства смерти мужчины выясняются.
Напомним, ранее под Тулой в лесу обнаружили тело, примотанное скотчем к дереву. Погибшим оказался 32-летний мужчина. На его теле были признаки насильственной смерти. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".