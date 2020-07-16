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В Петербурге у причала Дворцовой набережной нашли тело мужчины

Обстоятельства его гибели уточняются.

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Фото © Wikipedia

В Санкт-Петербурге в Неве, у причала на Дворцовой набережной, нашли тело мужчины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

У четвёртого причала на Дворцовой набережной, 18 в Неве был обнаружен труп мужчины, — говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

Напомним, ранее под Тулой в лесу обнаружили тело, примотанное скотчем к дереву. Погибшим оказался 32-летний мужчина. На его теле были признаки насильственной смерти. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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