В Петербурге у причала Дворцовой набережной нашли тело мужчины

В Санкт-Петербурге в Неве, у причала на Дворцовой набережной, нашли тело мужчины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

— У четвёртого причала на Дворцовой набережной, 18 в Неве был обнаружен труп мужчины, — говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти мужчины выясняются.