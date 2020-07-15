Тело миллионера нашли по частям в его собственной квартире, где убийца оставил бензопилу

Жуткий случай произошёл в Нью-Йорке, США. Напуганная девушка на грани истерики вызвала полицию в один из жилых комплексов Манхэттена. Она пришла навестить своего родственника, который уже пару дней не отвечал на звонки и сообщения. Но, зайдя в квартиру, она обнаружила его расчленённое тело, строительные мешки и бензопилу, лежащую рядом, пишет Unilad.

Фото © Facebook / Fahim Saleh

Эта квартира принадлежала 33-летнему Фахиму Салеху — миллионеру и владельцу международного бизнеса. У парня были компании по перевозке пассажиров в Нигерии и Бангладеш, а также компания в Нью-Йорке, занимавшаяся венчурным капиталом. Хоть полицейские и должны дождаться экспертизы, чтобы сказать точно, но они уверены, что найденной жертвой в роскошных апартаментах оказался именно Фахим.

Фото © Facebook / Fahim Saleh

Правоохранители считают, что убийцей бизнесмена был профессиональный киллер. На записи с камер видеонаблюдения Фахим едет в лифте с мужчиной, на котором надеты перчатки, шапка, очки и маска. Рядом с подозреваемым стоит чемодан. Как только бизнесмен выходит из лифта, он тут же падает, получив либо смертельный удар, либо разряд электрошока.

Фото © Facebook / Fahim Saleh