Суд продлил арест четвёртому фигуранту дела Фургала

Басманный суд продлил на три месяца арест Николаю Мистрюкову — ещё одному фигуранту дела Сергея Фургала, который дал показания против губернатора Хабаровского края. Заседание прошло в закрытом режиме "в целях безопасности участников и их близких родственников".

Напомним, по делу об убийствах бизнесменов на Дальнем Востоке проходят четверо фигурантов: Андрей Карпов и Андрей Палей, Марат Кадыров и Николай Мистрюков. Все они дали показания на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала как на организатора преступлений.