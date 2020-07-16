Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Фургала

Московский городской суд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушения на убийство. Губернатор останется под стражей в СИЗО до сентября.

— Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения, — сказала судья на заседании, которое прошло в закрытом режиме.