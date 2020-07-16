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Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Фургала

Ранее экс-депутат Госдумы пожаловался, что в изоляторе из-за ношения перчаток у него началась аллергия.

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Фото © Александр Щербак / ТАСС

Московский городской суд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушения на убийство. Губернатор останется под стражей в СИЗО до сентября.

Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения, — сказала судья на заседании, которое прошло в закрытом режиме.

Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. 10 июня главу Хабаровского края доставили в суд Москвы, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Губернатора арестовали на два месяца. Его адвокаты подали апелляционную жалобу.

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