Песков — о назначении врио губернатора Хабаровского края: Кадровые слухи не комментируем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать кадровые слухи, связанные с назначением депутата от партии ЛДПР Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края.

— Когда будет принято решение, будет подписан соответствующий указ. Он пока не публиковался. А кадровые слухи никогда не комментируем, — ответил он журналистам.