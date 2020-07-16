Песков — о назначении врио губернатора Хабаровского края: Кадровые слухи не комментируем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать кадровые слухи, связанные с назначением депутата от партии ЛДПР Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края.
— Когда будет принято решение, будет подписан соответствующий указ. Он пока не публиковался. А кадровые слухи никогда не комментируем, — ответил он журналистам.
Ранее ряд российских СМИ написали о том, что место Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края займёт Дегтярёв. Якобы к такому решению склоняются в Администрации Президента.
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. 10 июля главу Хабаровского края доставили в суд Москвы, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Губернатора арестовали на два месяца. Его адвокаты обжаловали арест.