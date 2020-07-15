ЛДПР и Фургал-2? Почему в партии прочат на замену хабаровскому губернатору Михаила Дегтярёва

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15 июля ряд российских СМИ написали о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края может стать депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярёв. К такому решению якобы склоняются как в партии Владимира Жириновского, так и в Администрации Президента Владимира Путина. И выбор этот кажется вполне логичным — причём с разных точек зрения.

То, что на место арестованного губернатора, члена ЛДПР, Сергею Фургалу должен был прийти его однопартиец, было очевидно. Обсуждалось, что представитель ЛДПР желательно должен быть "внешним". Поскольку хабаровский актив партии и члены команды губернатора дискредитировали себя. И не только организацией протестных акций — ряд представителей действовавшей региональной власти находятся на карандаше у силовиков и подозреваются в многочисленных преступлениях уголовного характера.

Отправка Дегтярёва и.о. губернатора (если оно, конечно, состоится) — это не просто занятие вакантного поста внешним политиком. Некоторые усматривают в этом два варианта развития событий. Первый подразумевает "назначение Дегтярёва в Хабаровск, где сейчас сложнейший клубок интересов и множество проблем, прохождение стресс-теста для молодого политика. И если Дегтярёв этот тест пройдёт, то Хабаровск окажется трамплином, с помощью которого он сможет запрыгнуть на самый верх партийной иерархии. Ведь не секрет, что Владимир Жириновский сильно сдал в последнее время, вместе с ним сдаёт и партия, которую он олицетворяет. Поэтому якобы вождю активно ищут замену — вот и хотят обкатать молодого перспективного политика", — сказал Лайфу один из российских политтехнологов, попросив не называть себя.

Но почему на смену главе ЛДПР выбирают именно Михаила Дегтярёва? Да, он появляется на телевидении, комментирует различные общественно-политические темы, однако не входит в когорту сверхновых звёзд политического небосклона. Но, с другой стороны, кто в ЛДПР (кроме Жириновского) туда входит?

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— Там полное безрыбье. Это партия ультралидерского типа, и в ней с преемниками по определению туго. Поэтому они выбрали наиболее, по их мнению, перспективного, но до конца в нём не уверены из-за отсутствия у Дегтярёва серьёзного послужного списка. Вот и пытаются обкатать его в Хабаровске, — говорит на условиях анонимности другой известный российский политтехнолог. Но при этом добавляет, что выбранное место обкатки всё-таки слишком сложное.

Действительно, в Хабаровске сложился идеальный политический шторм. Регион традиционно протестный. Люди ощущают себя на периферии России, и наличие под боком бурно развивающегося Китая лишь усиливает это ощущение. Хабаровчане считают, что Москва их не просто бросила, а ещё и оскорбила. Сначала перенесли столицу Дальневосточного округа во Владивосток, а теперь ещё и лишили законно избранного ими губернатора.

Важным фактором для создания шторма стали и прилетевшие на запах наживы московские стервятники — для представителей несистемной оппозиции и членов Секты Свидетелей Навального Хабаровский край представляет из себя идеальный полигон и демонстрационную площадку "оппозиционных достижений".