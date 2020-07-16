Адвокат рассказал, что Фургал не одобряет митинги в Хабаровске — видео

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Обвиняемый в организации убийств и покушения на убийство губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не имеет никакого отношения к акциям, прошедшим в его поддержку в регионе. Об этом рассказал адвокат арестованного Борис Кожемякин.
— Он сегодня заявил в суде, что не одобряет этих массовых выступлений, поскольку он губернатор края и считает, что его избиратели должны вести себя в рамках действующего законодательства, — заявил юрист.
По словам Кожемякина, он планирует "так или иначе" попасть к своему подзащитному, находящемуся в СИЗО, на следующей неделе.
— [Подзащитный] не получал ни передач, ни посылок, ни писем, ни свежих газет. У него нет телевизора, у него нет того, что мы называем связью с внешним миром, — рассказал адвокат про нахождение Фургала под стражей.
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. 10 июня главу Хабаровского края доставили в суд Москвы, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Губернатора арестовали на два месяца. Его адвокаты подали апелляционную жалобу, арест экс-депутата Госдумы признал законным Мосгорсуд.