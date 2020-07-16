Адвокат рассказал, что Фургал не одобряет митинги в Хабаровске — видео

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Обвиняемый в организации убийств и покушения на убийство губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не имеет никакого отношения к акциям, прошедшим в его поддержку в регионе. Об этом рассказал адвокат арестованного Борис Кожемякин.

— Он сегодня заявил в суде, что не одобряет этих массовых выступлений, поскольку он губернатор края и считает, что его избиратели должны вести себя в рамках действующего законодательства, — заявил юрист.

По словам Кожемякина, он планирует "так или иначе" попасть к своему подзащитному, находящемуся в СИЗО, на следующей неделе.