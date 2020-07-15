"Русские хакеры" распространяют расизм в США? Как удобно свалить собственную вину в беде на силу извне

"Русские хакеры" — уже штамп в западных медиа. Они атакуют интернет-ресурсы правительства, покушаются на электронную почту, устраивают DDoS-атаки. Зачем это нужно программистам из России? Или это очередной миф?

Зарубежные СМИ традиционно публикуют сообщения о "русских хакерах" и "русских троллях". Им приписывают вмешательство во внутренние дела США и европейских стран. "Русский след" западные эксперты находили и в кибератаке на бундестаг в 2015 году, теперь они нашли его в разворачивающихся прямо сейчас беспорядках в США.

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Директор по расследованиям нью-йоркской фирмы Graphika Бен Ниммо рассказал, как российские хакеры шесть лет подряд распространяли фейки по всему миру. По его словам, они посредством соцсетей "Фейсбук" и "Твиттер" и ещё 300 малоизвестных онлайн-ресурсов всё это время пытались влиять на политические процессы в США, Германии, Франции и Великобритании.

Только аналитики фирмы Graphika не представили доказательств своих слов и не установили, кто стоял за этой информационной кампанией. Администрация "Фейсбука" также не нашла доказательств российского вмешательства ни в рекламе проведения референдума по выходу Великобритании из Европейского союза, ни в американских протестах. Кажется, определения "русские хакеры" и "русские тролли" слишком абстрактные. Никто толком не понимает, о какой группировке идёт речь, на что она нацелена и как атакует жертв.

Зачем русские хакеры атакуют США и другие страны Запада? И атакуют ли?

— Образ российского хакера нужен прежде всего для того, чтобы создать некую угрозу в ситуации, когда вообще нечего предъявить. Кибервойна — это возможность списывать безграничные бюджеты, говоря об атаках хакеров. Выбивать ставки, выбивать деньги. Очень удобно также на российских хакеров списывать внутренние проблемы. Например, раскол общества, который мы видим в США и в целом ряде западных государств, — говорит член ОП РФ Александр Малькевич.

Аналогичным образом он оценивает слова о "русских троллях" — людях, пишущих комментарии, угодные компании, на которую работают, с фейковых аккаунтов. Существование таких людей не должно никого удивлять, определить "тролля" просто — по никнейму и постам. США же и другие страны выставляют их угрозой национальной безопасности.

— Наличие людей, работающих в Интернете для написания комментариев, — нормальная практика. Противостояние существует, информационная война идёт. И тут уже речь идёт не о фейках, а об огромном потоке сообщений, которые перепрошивают сознание, — объясняет ситуацию Александр Малькевич.

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Кроме того, сваливать вину за все беды на "русских хакеров" максимально удобно. Это абстрактное понятие, а доказать или опровергнуть факт их атаки невозможно.

— Термин "хакерская атака" удобна тем, что доказывать её проведение не нужно. Нападение хакеров невидимо, следы хакеров обычная публика не поймёт. Поэтому публике можно просто рассказать об этом из уст экспертов. Россия в восприятии американцев — вечный враг, поэтому определение "русский хакер" очень удобно, — говорит генеральный директор компании "Ашманов и партнёры" Игорь Ашманов.

Естественно, "русских хакеров" используют ещё и тогда, когда нужно прикрыть другое событие. Они резонируют, они вызывают страх.

— Слова о кибератаках — выдумка или подгон фактов под нужные выводы. Во время президентской кампании у Хиллари Клинтон вскрыли сервер. Оказалось, что она подставляла товарища по партии. Поднялся шум. Никто не задал вопрос — почему она так себя вела. Зато тему переключили на "русских хакеров". А оказалось, что сотрудник Клинтон сам скопировал содержимое её флешки и кому-то передал, — объясняет Игорь Ашманов.

Россия должна противостоять вбросам? И как?

Меры принимать нужно. Вопрос в том, какими они будут. Игорь Ашманов говорит, что у России нет таких медиаресурсов, чтобы контратаковать США в информационной войне. Соцсети, международные СМИ — они пользуются возможностями этих ресурсов и продвигают выгодную для себя информацию.

Для решения вопросов и задач государственной информационной политики и соответствующей повестки, говорит Александр Малькевич, страны Запада продвигают свои интересы под видом защиты от врага извне. Важно не допустить, чтобы они делали это в других странах.