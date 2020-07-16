Адвокат — о случае торговли детьми в Москве: Среди родителей были высокопоставленные иностранцы

— Не секрет, что экстракорпоральным оплодотворением пользуются не очень здоровые и пожилые люди, редко, но бывает, что рождается ребёнок с отклонениями и умирает, но это не повод для массовых арестов врачей и лишения семерых детей их законных родителей, среди которых — высокопоставленные должностные лица иностранных государств, — сказал Трунов.

Напомним, 23 июня в квартире в Москве было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки КНР. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Их не смогли доставить будущим родителям в Китай из-за закрытых границ. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ "Торговля людьми". Расследование находится на контроле у прокурора Москвы Дениса Попова. Как рассказали в СКР, услуги суррогатных матерей предоставлялись за деньги в период с 2014 по 2020 год. Следствие полагает, что руководители и сотрудники медцентров действовали в нарушение российского законодательства в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.