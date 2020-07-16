СКР попросил арестовать ещё четырёх фигурантов дела о торговле детьми

— В суд поступили четыре ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — приводит её слова РИА "Новости" .

Заключить участников скандала под стражу просят до 14 сентября. Всем четверым предъявлено обвинение по статье "Торговля людьми". Заседание должно состояться сегодня.

Напомним, 23 июня в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Их не смогли доставить будущим родителям в Китай из-за закрытых границ. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми". Расследование находится на контроле у прокурора Москвы Дениса Попова.