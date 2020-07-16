Наловил и накормил. Президент Туркменистана угостил воспитанников детского дома рыбой

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который сейчас находится в отпуске, передал детскому дому рыбу, которую наловил в одном из озёр страны. Об этом сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Издание отмечает, что лидер государства всегда проводит отдых с пользой для здоровья, в этот раз его выбор пал на рыбалку. Улов Бердымухамедов отправил в качестве подарка воспитанникам "Дворца благоденствующих" (Детский дом в Ашхабаде).