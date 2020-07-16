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Беременная модель Джиджи Хадид показала подписчикам живот

Она призналась, что фиксирует происходящие в теле изменения на камеру.

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Американская модель Джиджи Хадид в ходе прямого эфира в "Инстаграме" показала подписчикам заметно округлившийся живот.

В ходе трансляции звезда ответила на несколько вопросов о своей беременности и рассказала о своём журнале. В какой-то момент она расстегнула рубашку и повернулась к камере боком. Внимательные фанаты поймали момент и распространили в Сети множество скриншотов.

Поклонники модели остались довольны видом кумира и выразили своё восхищение в комментариях, поздравив девушку со скорым прибавлением в семействе.

Ранее сообщалось, что Джиджи Хадид ждёт ребёнка от певца Зейна Малика.

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