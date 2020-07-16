Беременная модель Джиджи Хадид показала подписчикам живот

Американская модель Джиджи Хадид в ходе прямого эфира в "Инстаграме" показала подписчикам заметно округлившийся живот.
В ходе трансляции звезда ответила на несколько вопросов о своей беременности и рассказала о своём журнале. В какой-то момент она расстегнула рубашку и повернулась к камере боком. Внимательные фанаты поймали момент и распространили в Сети множество скриншотов.
Поклонники модели остались довольны видом кумира и выразили своё восхищение в комментариях, поздравив девушку со скорым прибавлением в семействе.
Ранее сообщалось, что Джиджи Хадид ждёт ребёнка от певца Зейна Малика.