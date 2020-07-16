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"Брал косу, шёл косить". Лукашенко рассказал, как витебский губернатор вылечился от CoViD-19

Глава Белоруссии отметил, что для выздоровления надо работать на воздухе.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что губернатор Витебской области Николай Шерстнёв смог победить коронавирус с помощью физических нагрузок. Видеофрагмент с речью главы государства опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шёл косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что таким образом подтвердились его слова о том, что "трактор всех вылечит", которые он сказал ранее. Глава республики подчеркнул, что останавливать посевную кампанию нельзя было ни в коем случае, "тем более год хороший".

Обязательно нужно работать на свежем воздухе, чтобы победить болезнь, считает Лукашенко.

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