"Брал косу, шёл косить". Лукашенко рассказал, как витебский губернатор вылечился от CoViD-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что губернатор Витебской области Николай Шерстнёв смог победить коронавирус с помощью физических нагрузок. Видеофрагмент с речью главы государства опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

— Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шёл косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что таким образом подтвердились его слова о том, что "трактор всех вылечит", которые он сказал ранее. Глава республики подчеркнул, что останавливать посевную кампанию нельзя было ни в коем случае, "тем более год хороший".