В Петербурге задержали грабителя банка, устроившего налёт со стрельбой — видео

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который несколько дней назад совершил налёт со стрельбой на отделение "Совкомбанка" на проспекте Ветеранов. Им оказался 41-летний Кирилл Т. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

При обыске в квартире грабителя правоохранители нашли и изъяли около половины украденной суммы — 1,7 миллиона рублей. Оружие и одежду злоумышленник выбросил в мусорный банк, но во время следственных действий их обнаружили. Как признался мужчина, травматический пистолет Zoraki он приобрёл три года назад у частного продавца, регистрации на него нет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту разбоя в особо крупном размере, грабитель находится в изоляторе временного содержания.