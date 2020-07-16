До 50 тысяч — за нарушение покоя. В ГД подняли вопрос о введении штрафов для шумных соседей

В России могут ввести штраф за нарушение тишины в многоквартирном доме, любители пошуметь должны быть готовы расстаться с 50 тысячами рублей, заявил член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Парламентарий заметил, что на федеральном уровне можно установить планку в промежутке от трёх до десяти тысяч рублей, однако некоторые эксперты с ним не согласны.

— Высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьёзная вариативность в зависимости от конкретной ситуации, — приводит его слова "Парламентская газета".

Выборный подчеркнул, что на уровне регионов время тишины будет устанавливаться отдельно, при этом будет учитываться ряд факторов, среди которых — наступление темноты.

Член Комитета Госдумы полагает, что в каждом субъекте могут сформировать свои подразделения, которые будут фиксировать нарушения, а также реагировать на них и проводить проверки.