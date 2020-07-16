В последний день. Канье Уэст всё же зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст всё-таки включился в предвыборную гонку. Исполнитель подал необходимые документы на регистрацию кандидатом в президенты страны в избирательной комиссии штата Оклахома. Об этом свидетельствуют обнародованные данные местного избиркома.
Стоит отметить, что 15 июля было крайним сроком подачи документов для регистрации независимых кандидатов в этом штате. Уэст успел сдать необходимые бумаги и оплатить сбор в размере 35 тысяч долларов. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (The Birthday Party), о которой он говорил ранее, а выдвигается исполнитель от комитета "Канье-2020".
Таким образом, фамилия музыканта появится в избирательном бюллетене как минимум в Оклахоме.
При этом ранее в СМИ появилась информация, что Канье Уэст решил не баллотироваться в президенты США и уволил весь предвыборный штат.