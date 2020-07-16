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Водитель был пьян. В Приморье при наезде авто на школьное крыльцо пострадало четыре человека

На мужчину составили административные протоколы.

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Фото © Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

В Приморском крае четыре человека пострадали в аварии с участием пьяного водителя, сбившего металлический забор и въехавшего на школьное крыльцо. Среди пострадавших помимо самого автолюбителя оказался девятилетний мальчик.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, ребёнок не был пристёгнут ремнём безопасности и из-за удара получил закрытую черепно-мозговую травму.

Фото © Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

На водителя, который в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, составили административные протоколы. Машину эвакуировали на стоянку временного задержания. Мужчина должен будет возместить ущерб, нанесённый общеобразовательному учреждению, — при наезде крыльцо было повреждено.

Ранее Лайф писал, что в подмосковном Чурилкове автомобиль на большой скорости влетел в здание магазина "Пятёрочка" и придавил двухлетнюю девочку, сидевшую в продуктовой тележке. Водитель погиб на месте, малышку госпитализировали.

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