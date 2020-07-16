За сутки в России выявили 6 428 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили ещё 6 428 случаев коронавируса, у 24,1% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 752 797 случаев во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+531 случай за сутки), Свердловская область (+349), Петербург (+256), ХМАО (+252) и Нижегородская область (+221). Ситуация в других регионах выглядит так:

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