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За сутки в России выявили 6 428 новых случаев коронавируса

При этом в Москве число новых заражённых стало самым низким с 4 апреля.

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За сутки в России выявили ещё 6 428 случаев коронавируса, у 24,1% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 752 797 случаев во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+531 случай за сутки), Свердловская область (+349), Петербург (+256), ХМАО (+252) и Нижегородская область (+221). Ситуация в других регионах выглядит так:

Фото: © стопкоронавирус.рф

За сутки умерло 167 пациентов с CoViD-19 (за весь период зарегистрировано 11 937 летальных исходов), а полностью выздоровело 8 443 человека (531 692 вылечившихся с начала эпидемии).

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