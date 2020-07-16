Россиянам объяснили причины ошибок в тестах на коронавирус

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, что тесты на коронавирус отличаются своей чувствительностью и некоторые из них могут не заметить небольшое количество антител. Об этом сообщает РБК.
— Иногда всё зависит от того, как выстроен процесс тестирования. Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов, — отметила специалист.
По её словам, в РФ используется 16 тестов на CoViD-19, при этом каждый из них не имеет чувствительность в 100%, у них этот показатель достигает 95–96%.
— Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома. Само по себе тестирование в любом случае полезно. И если есть симптомы, тесты лучше сдавать несколько раз, — добавила Попович.
Напомним, ранее столичный Депздрав рассказал, где дороже сдавать тесты на коронавирус. Отмечается, что все организации города должны обеспечить тестирование сотрудников на антитела. При этом за процедуру забора крови платят организации, а проведение исследования финансируется за счёт городских средств.