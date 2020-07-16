Россиянам объяснили причины ошибок в тестах на коронавирус

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, что тесты на коронавирус отличаются своей чувствительностью и некоторые из них могут не заметить небольшое количество антител. Об этом сообщает РБК.

— Иногда всё зависит от того, как выстроен процесс тестирования. Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов, — отметила специалист.

По её словам, в РФ используется 16 тестов на CoViD-19, при этом каждый из них не имеет чувствительность в 100%, у них этот показатель достигает 95–96%.

— Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома. Само по себе тестирование в любом случае полезно. И если есть симптомы, тесты лучше сдавать несколько раз, — добавила Попович.



