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Забрался через окно и вскрыл сейф. В Москве неизвестный украл из офиса 8,6 млн рублей

Помещение расположено на цокольном этаже здания.

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Фото © Pixabay

В Москве неизвестный через окно проник в офис, вскрыл сейф и украл 115 тысяч долларов (почти 8,2 млн рублей) и 470 тысяч рублей. Полиция возбудила дело о краже в особо крупном размере, передаёт агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД РФ.

Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошёл на Малой Тульской улице в цокольном помещении офисного здания. Общий ущерб составил 8,6 млн рублей.

Ранее Лайф писал, что из московского офиса было украдено около девяти миллионов рублей. В помещение злоумышленники проникли через окно, вскарабкавшись на второй этаж по водосточной трубе.

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