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В Москве выявили самое низкое с начала апреля число новых случаев коронавируса

Большинство заразившихся — жители столицы в возрасте от 18 до 45 лет.

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Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве за прошедшие сутки было зарегистрировано рекордно низкое количество новых случаев инфицирования CoViD-19 — 531. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В столице подтверждён 531 новый случай заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель заболевших CoViD-19 с начала апреля, — сказано в сообщении.

48,2% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,5% — от 46 до 65 лет, 8,8% — от 66 до 79 лет, 6,5% инфицированных старше 80 лет, ещё 8% — несовершеннолетние. Все заражённые и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве составляет 168 955 человек.

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