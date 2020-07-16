В Москве выявили самое низкое с начала апреля число новых случаев коронавируса

В Москве за прошедшие сутки было зарегистрировано рекордно низкое количество новых случаев инфицирования CoViD-19 — 531. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

48,2% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,5% — от 46 до 65 лет, 8,8% — от 66 до 79 лет, 6,5% инфицированных старше 80 лет, ещё 8% — несовершеннолетние. Все заражённые и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.