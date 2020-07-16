Полезно или вредно? "Роскачество" проверило, есть ли в овсяном печенье овёс

В "Роскачестве" провели исследование 18 марок овсяного печенья с российских прилавков. Специалисты выяснили, есть ли в изделии овсяная мука или овсяные хлопья, которые делают его полезным. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты проверили бренды "Яшкино", "Хлебный спас", "Хватай-ка", "Каждый день", "Любятово", "Полёт ГОСТ" и другие. По результатам исследований выяснилось, что вся тестируемая продукция не только безопасна, но и имеет в своём составе овёс. Однако в составе на упаковках овсяная мука стоит на 3–4-м месте, что свидетельствует о том, что это не основной ингредиент лакомства.

В печенье не обнаружили пестицидов, искусственных добавок, красителей, а также превышений по трансжирам. Количество сахара в кондитерских изделиях не превысило требований ГОСТа.