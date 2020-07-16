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Названы самые востребованные в России профессии

Их определили по результатам анализа вакансий за май 2020 года.

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Фото © Pixabay

Министерство экономического развития России составило список из 50 самых востребованных в стране профессий. В тройку вошли врачи, грузчики и программисты, передают "Известия" со ссылкой на рейтинг.

Как отметили в ведомстве, сегодня наибольшим спросом пользуются представители профессий средней квалификации — их работодатели ищут в 73% случаев. Из-за ситуации с коронавирусом бум популярности переживают низкоквалифицированные сотрудники.

В топ-50 вошли специалисты по работе с большими данными и облачными системами, лаборанты химического анализа, SMM-менеджеры. На последних строчках рейтинга расположились продуктологи, автомеханики и специалисты по изучению данных.

Как писал Лайф, самыми интересными россияне считают профессии дизайнера, журналиста, инженера и водителя. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру".

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