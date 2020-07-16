Адвокат заявил, что за Сафронова поручились более 20 общественных деятелей и журналистов

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вины он не признал. Защита обжаловала арест.