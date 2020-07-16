Адвокат заявил, что за Сафронова поручились более 20 общественных деятелей и журналистов

За арестованного по делу о госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова написали личные поручительства более 20 журналистов, руководителей СМИ и общественных деятелей. Об этом заявил адвокат Сафронова Иван Павлов.
— Среди них бывшая глава РБК и основатель интернет-ресурса The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главного редактора "Коммерсанта" Глеб Черкасов, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, — отметил Павлов.
По его словам, также за Сафронова поручились директор департамента кадров госкорпорации "Роскосмос" Владимир Матвейчук и главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин.
Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вины он не признал. Защита обжаловала арест.