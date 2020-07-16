Кто виновен в смерти молодого хоккеиста Павла Крутия?

Увы, но новости о смерти профессиональных спортсменов — не такая уж и редкость в наши дни. Сейчас, когда спорт становится всё быстрее, не у всех атлетов организм в состоянии справиться с сумасшедшими нагрузками, которые испытывают футболисты, хоккеисты и представители жругих видов спорта на тренировках и в играх.

В случае с Павлом следствию ещё предстоит выяснить подробности проишествия и найти ответы на вопросы: почему хоккеист опоздал на три дня на сборы своей команды, нарушал ли он грубо режим во время самоизоляции, виноват ли тренер, который заставил (или не заставлял) хоккеистов бегать этот злополучный кросс, что скажет врач команды, который допустил спортсмена к тренировкам. А пока следствие разбирается, Лайф связался с другом Павла, тоже действующим хоккеистом, который попросил не раскрывать его имени.

Он рассказал нам, кто, по его мнению, виноват в смерти товарища. Также мы побеседовали с президентом клуба "Южный Урал" Олегом Пивуновым и попросили известного спортивного врача Юрия Василькова дать свой комментарий по этому делу.

— На сбор Паша приехал немного позже остальных ребят и, насколько мне известно, сдал только два анализа, — начал свой рассказ друг Павла, пожелавший остаться инкогнито. — А насчёт углублённого медицинского обследования Паши — это неправда. Представители клуба утверждают, что он прошёл полное обследование и был здоров. У меня есть проверенная информация, что в день кросса он чувствовал себя не очень хорошо, но всё же пошёл на тренировку.

Усугубило ситуацию и то, что в Орске сейчас очень жарко. В тени — +35 градусов. Это Пивунов сейчас заявляет, что температура была значительно ниже — всего 25 градусов. Оно и понятно, нужно же с себя ответственность за случившееся снять.

Кросс был в десять километров. На восьмом Паша начал вилять. Ему стало плохо, и он упал. Скорая ехала полчаса. Так как ребята бегали не на стадионе, человека не успели спасти. Не знаю, следили там или нет, чтобы у всех были головные уборы. Но точно знаю, что клуб не обеспечивал ребят пульсометрами. Их в ВХЛ вообще редко можно встретить.

Впрочем, сами кроссы — это пережиток прошлого. Пусть хоть один специалист скажет, чем может помочь этот тест в первые дни сборов? В Вышей лиге можно по пальцам пересчитать качественных тренеров по физподготовке. Да вообще, если у тебя что-то болит, а ты не выходишь на тренировку, он легко может сказать тебе, что ты слабак. Шесть лет назад в Ангарске с Артёмом Соловьёвым был похожий случай. Тогда всё замяли. Если ВХЛ и сейчас встанет на сторону "Южного Урала", то эта трагедия, к сожалению, может повториться. Никто из хоккеистов не будет застрахован.

Президент клуба Олег Пивунов, как и все в команде, очень переживает смерть Павла. Его версия событий несколько отличается от комментария друга покойного.

— Павел на несколько дней опоздал на сборы, прибыл в расположение команды позже остальных. Мне неизвестна истинная причина его опоздания, мы с ним так и не успели поговорить. Нарушал он режим перед сборами или нет — это мне неизвестно. Я не хочу об этом говорить, пока не будет чёткой медэкспертизы. Знаю лишь, что он сказал нашему администратору, что агент не купил ему билет, поэтому он и опоздал, — сказал Лайфу президент клуба.

— Шестого июля команда сдала тест на коронавирус, восьмого получили результаты и начали проходить углублённый плановый медосмотр. Павел появился в клубе девятого числа. Прежде всего он прошёл тест на CoViD, успел сдать пару анализов и должен был пройти УЗИ сердца. Но в один день пройти такое углублённое обследование просто нереально.

Дальше они отправились с командой на трассу, где и произошла трагедия. Хочу сразу отметить, что туда они поехали не для занятия кроссом, а для ознакомления с местом, где будут проходить тренировки по бегу. Никто в этот день не заставлял ребят бегать, никто им нагрузки не давал. Тренер сказал им: "Посмотрите трассу, пройдитесь, пробегитесь по ней, кто как хочет. Осмотритесь, здесь мы будем регулярно заниматься". Он им секундомер не включал, не настаивал на какой-либо интенсивности.

У меня врач в команде работает восемь лет, у тренера стаж — 23 года. Они все опытные люди. Они всё знают, всё понимают. Поэтому, повторюсь, не было никакого принудительного кросса, температура воздуха была, и Следственный комитет должен в этом разобраться, 25–28 градусов тепла. Для нашего региона это благоприятная температура. Сейчас разные блогеры несут откровенную чушь, пишут про пекло в 40 градусов, полностью не разобравшись в этом деле.

Я ни перед кем не оправдываюсь, но какие на сегодняшний день есть правила, как они прописаны, так мы их и придерживаемся, соблюдаем их от и до. Уверен, Следственный комитет разберётся и вынесет свой вердикт. Если мы что-то нарушили и сделали неправильно, то я готов ответить. Сейчас не надо никого обвинять, сейчас нужно спокойно разобраться во всём.

Чтобы прояснить ситуацию, Лайф позвонил известному в спортивном мире врачу Юрию Василькову и попросил его прокомментировать инцидент в хоккейном клубе "Южный Урал".

— Мы не знаем, что он делал в отпуске и были ли у него какие-либо нарушения режима, — отметил специалист. — Может, он из тренировок вышел или употреблял алкоголь в неимоверных количествах. Нужно разобраться, понять, что произошло с ним. Молодой человек изначально не может умереть на лёгкой пробежке. Что-то этому предшествовало. Может, там какой-то порок присутствовал, а его не замечали.

— Первую информацию мы должны услышать от патологоанатома, а потом уже делать последующие выводы. Получается такая картина, что доктора могут неправильно оценивать ситуацию с игроками. Но не всё нужно валить на докторов. Вот недавно в "Локомотиве" мальчик умер. Его проверяли. Там у него всё было в порядке, но, к сожалению, такое случается. В современном профессиональном спорте растут нагрузки. Тренерский состав требует от своих подопечных быть быстрее, выше, сильнее. От этого никуда не убежишь. Человеческий организм претерпевает эти нагрузки, но не все.

Вот вам пример: в Советском Союзе был такой хоккеист — Блинов. Он вышел на тренировку и после тяжелейшей нагрузки просто рухнул. Но, как стало известно потом, он любил употреблять алкоголь в большом количестве. Но мы не будем ни на кого грешить, а дождёмся достоверной медицинской информации.

Эта история с Павлом очень печальна. Мы не детально относимся после отпуска к каждому игроку. Тем более он опоздал. Истинной причины опоздания мы не знаем. В данном случае он не смог соблюсти дисциплину, нарушил кодекс спорта. Но винить мы никого не будем, а дождёмся заключения медицинской экспертизы. И впредь должна присутствовать приличная дисциплина в любых видах спорта. На время отпуска игрокам должны даваться рекомендации — что, чего и как. Это должно быть поставленно на серьёзную основу.