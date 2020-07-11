Здравствуй, юность в сапогах! Швейцарский хоккеист решил отдать долг родине во время паузы в НХЛ

Мировой спорт частично вернулся после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Но пока возобновились не все соревнования. Например, американские лиги по баскетболу и хоккею ещё только согласовывают рестарт сезона. И если звёзды НБА преимущественно заняты движением Black Lives Matter, то вот у некоторых хоккеистов весьма оригинальные способы проводить свободное время.

Швейцарский центрфорвард "Нью-Джерси Девилз" Нико Хишир на время остановки сезона НХЛ вернулся в родную страну, чтобы пройти воинскую службу! Хоккеисту 21 год, и он уже три года как военнообязанный, но отправиться в армию ему мешал плотный график лиги. Сам он хотел отдать долг родине, и сейчас у него как раз появилось время.

Но красить траву и маршировать на плацу Хиширу не приходилось. Он попал в так называемую спортивную роту, где случайных людей нет. Первые четыре недели — дистанционные онлайн-занятия. Затем спортсмены приехали на военную базу, где отправились на занятия по оказанию первой помощи. К оружию спортсменов не подпускали, и даже воинское звание им не положено, только статус спортивного солдата по окончании срока службы. Однако Хишира все эти мелочи не особо тревожат, у него была вполне конкретная мотивация, чтобы отправиться на службу.

Ничего армейского мы пока не делали. Речь скорее о том, чтобы правильно одеваться при походе в тренировочный центр. У них там всё есть, так что у тебя есть возможность хорошо заниматься и исполнять воинскую обязанность. Одной из причин, почему я это сделал, была необходимость поддерживать форму. Я не знал, куда идти, поскольку фитнес-центры были закрыты, а просто тренироваться дома я не мог Нико Хишир Центрфорвард "Нью-Джерси Девилз"

Хишир рассказывает, что их роте дают больше времени для занятий спортом, но особенно не гоняют, как это происходит реально в армии. Хотя швейцарские понятия об этом тоже далеки от наших: по словам хоккеиста, его друзья жалуются на то, что их заставляют отжиматься за громкий шум и требуют быть гладковыбритыми на утреннем построении. Ох, Нико, тебе бы в российскую армию — узнал бы о жизни гораздо больше.

Хиширу всего 21 год, но в этом сезоне он стал третьим бомбардиром "Нью-Джерси", уступив только Кайлу Палмьери и Никите Гусеву. Швейцарский нападающий подписал семилетний контракт на 50 миллионов долларов и уже удостоился чести быть одним из претендентов на капитанскую нашивку.

Кстати говоря, Хишир далеко не единственный спортсмен, который проводит карантин в армии. Так же поступил и футболист лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. Причём в южнокорейской армии всё гораздо суровее: тут и воздействие слезоточивого газа, и боевое оружие, и марш-броски на 30 километров.

Фото © facebook / Republic of Korea Marine Corps 1 / 4