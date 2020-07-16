Лиана Джоджуа настолько хотела победить в UFC, что сломала руку сопернице

Для 25-летней Волчицы сегодняшний поединок стал вторым в восьмиугольнике. Дебют Лианы был смазан поражением Саре Морас, а значит, для дальнейшего сотрудничества с Даной Уайтом и Ко Джоджуа необходима была только победа. Впрочем, как и её сопернице Диане Бельбите.

Тревоге за экс-чемпионку Fight Nights добавлял тот факт, что в течение трёх месяцев Лиана находилась на карантине, находясь в полной изоляции от спортзала и тренировочного процесса. Но представительница бойцовского клуба "Ахмат" проявила сумасшедшую волю к победе и характер, практически без подготовки одолев румынскую спортсменку. Развязка боя произошла довольно быстро: Джоджуа со второй попытки удалось провести армбар, который, к сожалению, закончился для Бельбиты сломанной рукой…

В послематчевом интервью Львица отметила, что не планирует возвращаться в клетку ранее чем через три месяца, используя это время для путешествия по лучшим бойцовским залам Америки.

Проживающий в Стокгольме Хамзат Чимаев отметился прекрасным дебютом в UFC, устроив форменное избиение более опытному Джону Филлипсу.

Чеченский Борз продемонстрировал прекрасное владение техникой граунд-энд-паунд ("вали и колоти"), не оставив Белому Майку Тайсону из Уэльса ни единого шанса. Всё, чем запомнился валлиец за полтора раунда, — это всего два нанесённых удара и глухая оборона. По словам Хамзата, через два года он планирует стать чемпионом организации. Что ж, вполне возможно, учитывая технику, стиль, навыки и ментальность чеченского бойца.

В главном событии шоу UFC on ESPN 13 Келвин Каттар не в самом динамичном поединке перестрелял Дэна Иге, одержав вторую подряд победу после поражения Забиту Магомедшарипову в прошлом году.

Что дальше для американского бойца, сказать сложно, но, судя по сегодняшнему выступлению, биться с кем-то из топ-5 ему пока рановато. Слишком скупо, слишком уж однообразно смотрится Каттар в клетке.

Из событий прошедшего турнира также стоит отметить неожиданное поражение феноменального нокаутера из Ганы Абдул Разака Альхассана. Его противником на "Бойцовском острове" стал дебютант Мунир Лаззез из Туниса. Соперников объединял тот факт, что в своей карьере они проигрывали лишь по разу и исключительно дагестанцам: Альхассан Омари Ахмедову и Лаззез Эльдару Эльдарову.

Как и ожидалось, более опытный Абдул Разак с первых же секунд набросился на соперника серией ударов руками, пытаясь как можно скорее завершить схватку. Но проживающий в Эмиратах Мунир продемонстрировал чудеса стойкости, выдержав натиск. Обессиленный собственными активными действиями ганец в дальнейшем уже и не помышлял о досрочном завершении боя, фактически выживая с более подготовленным технически североафриканцем. Лаззез смог выстоять в поединке с более грозным оппонентом и вырвать победу по очкам. Арабские шейхи сегодня ликуют!

UFC on ESPN 13

Результаты турнира

Основной кард:

промежуточный вес, до 78,9 кг: Мунир Лаззез победил Абдул Разака Альхассана единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

женщины, наилегчайший вес: Таила Сантос победила Молли Маккэнн единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

легчайший вес: Джимми Ривера победил Коди Стаманна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

наилегчайший вес: Тим Эллиотт победил Райана Бенуа единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);